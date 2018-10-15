В Великобритании из-за шторма пилоту пришлось сажать самолет боком (видео)

Этот шторм уже унес жизни по меньшей мере двух британцев.

Опасную посадку в Великобритании совершил пилот самолета из-за шторма Каллум. Шокирующие кадры сняли в аэропорту Бристоля.

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Как говорится в сюжете ТСН, мощный ветер сдувал "Боинг", во время приземления судно клонилось то в одну, то в другую сторону. В конце чудом село боком.

Шторм Каллум унес жизни по меньшей мере двух британцев. Ныне свирепствует в Уэльсе, большая вода затопила целые поселения и вызвали масштабные оползни.