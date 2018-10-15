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В Германии самолет врезался в толпу, есть погибшие (фото)

02:36, 15 октября 2018
Мир
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REUTERS

В результате ЧП погибли три человека — две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения, летчик не пострадал.

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По информации СМИ, пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту.

Самолет пробил ограду и врезался в людей.

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Теги: #самолет#авиакатастрофа#катастрофа#Германия#жертвы