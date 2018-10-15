В Германии самолет врезался в толпу, есть погибшие (фото)

Пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей.

Легкомоторный самолет Cessna врезался в группу людей в федеральной земле Гессен (Германия). Об этом сообщает местное издание Osthessen News. В результате ЧП погибли три человека — две женщины и ребенок. Восемь человек получили ранения, летчик не пострадал. Читайте такжеВ самолет, в котором летели принц Гарри с женой, ударила молния По информации СМИ, пилот не сумел посадить самолет на полосу, решил пойти на второй круг, однако не смог набрать высоту. Самолет пробил ограду и врезался в людей. At least 3 people die and 8 wounded after a Cessna 172 (D-EFJX) hit a group of people at Wasserkuppe Airfield, Germany. https://t.co/dgOF3HIq4Bpic.twitter.com/5vifSJ3Geo — Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 14, 2018

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