Суд арестовал задержанного на выходе из СИЗО Навального на 20 суток

Новое административное дело связано с митингами 9 сентября против пенсионной реформы в РФ, во время которых Навальный находился в спецприемнике.

Симоновский суд Москвы приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к административному аресту сроком на 20 суток.

Срок административного ареста будет исчисляться с 6 утра 24 сентября, пишет Медиазона.

Ранее полиция составила на оппозиционера административный протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу).

Новое административное дело связано с митингами 9 сентября против пенсионной реформы, во время которых Навальный находился в спецприемнике.

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Политика признали виновным в публикации анонса акции 7 августа, а также твита и видеоролика 24 августа. По мнению судьи, Навальный принял на себя функции организатора акции.

Как сообщал УНИАН, российского оппозиционера Алексея Навального задержали 24 сентября в Москве сразу же после выхода из-под ареста.

Как сообщалось, сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России провели акции протеста против повышения пенсионного возраста. Этот день был выбран для протестов, потому что 9 сентября в 80 субъектах РФ проходили выборы разного уровня.

По уточненным данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по всей России из-за участия в митингах против повышения пенсионного возраста задержаны около 900 человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности повышения пенсионного возраста в РФ, увязав это с «безопасностью страны». Согласно законопроекту, пенсионный возраст в России повысится для мужчин - до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034 году.