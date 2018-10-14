России грозят новые санкции Евросоюза в связи с применением химоружия - СМИ (видео)

Соответствующий документ в понедельник планируют подписать министры иностранных дел ЕС.

России грозят новые санкции Евросоюза в связи с применением нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери, сообщает газета The Telegraph.

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Соответствующий документ в понедельник планируют подписать министры иностранных дел ЕС, отмечает Радио Свобода. Ограничительные меры будут направлены против чиновников российской разведки и их соратников. Им будет запрещен въезд в Евросоюз, а их зарубежные счета - заморожены.

Санкционная инициатива была выдвинута Великобританией и Францией после предполагаемых химических атак в Сирии и Англии. В британском внешнеполитическом ведомстве отметили, что готовящиеся санкции коснутся любой страны, которая использует химическое оружие.

Как сообщалось, Лондон обвиняет российское руководство в организации отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью яда "Новичок". По данным британских спецслужб, покушение совершили агенты российской военной разведки, которые действовали под вымышленными именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что их настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига. В Кремле отвергли обвинения. Президент РФ Владимир Путин назвал Петрова и Боширова "гражданскими лицами", которые известны российским властям.

В конце сентября британские власти установили личность третьего подозреваемого в покушении на Скрипалей. По данным Лондона, это офицер российской военной разведки, который прибыл в Солсбери до того, как его предполагаемые коллеги привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество.

*** 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.