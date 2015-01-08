МВД Турции: подорвавшаяся в Стамбуле террористка-смертница оказалась россиянкой
14:27, 08 января 2015Мир
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Смертница, устроившая взрыв в полицейском участке в Стамбуле, оказалась гражданкой России.
REUTERS
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции. По информации властей, ее звали Диана Рамазова, передает Би-би-си. В результате инцидента 6 января погиб полицейский и был ранен его коллега.
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Сообщается, что перед нападением женщина говорила с водителем такси по-русски.
В среду ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Турции марксистская группировка "Революционный народный фронт освобождения".
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