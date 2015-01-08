МВД Турции: подорвавшаяся в Стамбуле террористка-смертница оказалась россиянкой

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции. По информации властей, ее звали Диана Рамазова, передает Би-би-си. В результате инцидента 6 января погиб полицейский и был ранен его коллега.

Читайте такжеВ центре Стамбула смертница подорвала полицейских

Сообщается, что перед нападением женщина говорила с водителем такси по-русски.

В среду ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Турции марксистская группировка "Революционный народный фронт освобождения".