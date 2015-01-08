Сотрудница полиции, раненая в результате перестрелки под Парижем, скончалась

Пострадавшая в результате нападения на юге Парижа сотрудница полиции скончалась от полученных ранений. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Выстрелы на окраине Парижа раздались в четверг около 08.00 по местному времени. Мужчина открыл огонь из автоматического оружия по сотруднице полиции и работнику дорожной службы, а затем скрылся с места преступления.

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Ранее, утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, находившимся там. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.