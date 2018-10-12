Экс-депутат Госдумы: керченский мост – это шикарный подарок Украине от Путина
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что построенный РФ мост в захваченный Крым над Керченским проливом является шикарным подарком Украине от российского президента Владимира Путина.
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Керченский мост долго будет служить крымчанам, рассказал экс-депутат во время чата на "Главреде".
"… упал незакрепленный пролет еще недостроенного железнодорожного моста, так что говорить о том, что он разрушается, мне кажется, преждевременно", — отметил собеседник.
По его мнению, Путин за счет российских налогоплательщиков сделал «шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой еще долго будет служить крымчанам».