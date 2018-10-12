Экс-депутат Госдумы: керченский мост – это шикарный подарок Украине от Путина

По мнению бывшего российского депутата, Путин за счет российских налогоплательщиков сделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой еще долго будет служить крымчанам.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что построенный РФ мост в захваченный Крым над Керченским проливом является шикарным подарком Украине от российского президента Владимира Путина.

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Керченский мост долго будет служить крымчанам, рассказал экс-депутат во время чата на "Главреде".

"… упал незакрепленный пролет еще недостроенного железнодорожного моста, так что говорить о том, что он разрушается, мне кажется, преждевременно", — отметил собеседник.

По его мнению, Путин за счет российских налогоплательщиков сделал «шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой еще долго будет служить крымчанам».