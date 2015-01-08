Американские СМИ заявляют о смерти подозреваемого в теракте, а французские - отрицают

Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, которые занимаются борьбой с терроризмом.

Подтверждений во французской прессе пока нет, а Le Monde прямо опровергает задержание.

Заметим, что по подозрению в нападении разыскиваются трое людей, которые были членами радикальных исламистских группировок.

Двое подозреваемых являются гражданами Франции алжирского происхождения. Один из них успел отбыть тюремный срок за участие в экстремистской группировке, занимавшейся вербовкой для участия в войне в Ираке.

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Двое подозреваемых в возрасте 32 и 34 лет принимали участие в военных действиях в Сирии на стороне противников президента Башара Асада. Летом они вернулись во Францию.

Третий подозреваемый также был членом организации, которая отправляла боевиков в Ирак в 2003-2005 годах.

В среду, 7 января, в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo были убиты 12 человек, еще 11 были ранены.

По материалам: РИА Новости, ТСН