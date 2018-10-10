Зверское убийство журналистки в Болгарии: полиция рассказала новые подробности

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров назвал имя подозреваемого - Северин Красимиров.

В Германии задержали подозреваемого в причастности к убийству болгарской тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом заявил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов.

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По его словам, подозреваемый - 21-летний мужчина из города Русе, который уже имел проблемы с законом. Где именно в ФРГ произошло задержание, министр не сообщил, отмечает DW.

В свою очередь, генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров назвал имя подозреваемого - Северин Красимиров. По данным Маринова, следователи обнаружили образцы ДНК Красимирова на одежде и теле тележурналистки. "Есть физическое доказательство причастности к убийству", - сказал Маринов.

Напомним, что 7 октября в парке в болгарском городе Русе было найдено тело 30-летней Виктории Мариновой, которая работала на частном телеканале TVN. Журналистка была изнасилована, смерть вызвана ударами по голове и удушением. В конце сентября Маринова в одной из первых программ собственного ток-шоу "Детектор" взяла интервью у двух журналистов, которые занимаются расследованием возможной растраты денег из бюджета ЕС болгарскими бизнесменами и политиками.