В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Об этом сообщила геологическая служба страны, передает ТАСС.

Эпицентр находился примерно в 35 км от городка Мэтвен, который расположен в самом центре острова Южный. Очаг залегал на глубине 10 км.

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Сразу же после первого толчка произошла еще серия толчков, магнитудами от 3,2 до 4,2.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.