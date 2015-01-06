В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4
11:05, 06 января 2015Мир
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Новой Зеландии, очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало / mir24.net
Об этом сообщила геологическая служба страны, передает ТАСС.
Эпицентр находился примерно в 35 км от городка Мэтвен, который расположен в самом центре острова Южный. Очаг залегал на глубине 10 км.
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Сразу же после первого толчка произошла еще серия толчков, магнитудами от 3,2 до 4,2.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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