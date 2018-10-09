В Болгарии задержали подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой - СМИ

По предварительной информации, задержан гражданин Румынии.

Болгарские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой, которую нашли мертвой 6 октября.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на болгарский портал Darik News.

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Отмечается, что подозреваемый – иностранец. По предварительной информации, задержан гражданин Румынии с паспортом Молдовы. Сейчас подозреваемого допрашивают в полиции города Русе.

7 октября сообщалось, что в болгарском городе Русе убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову, которая расследовала махинации со средствами фондов ЕС.

По данным правоохранителей, смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения. Перед гибелью ее изнасиловали. Местные криминалисты утверждают, что не помнят в Русе столь жестокого убийства.

Последней темой, над которой работала журналистка, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС. По данным расследования, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства, включительно с премьером Бойко Борисовым. В расследовании также фигурирует имя председателя болгарской "дочки" "Лукойла" Валентина Златева.