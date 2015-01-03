В США из-за метели около 100 машин попали в аварию

Метель стала причиной массового ДТП на шоссе в Нью-Гэмпшире. На загруженном 93-ом шоссе «цепочкой» врезалась друг в друга около сотни автомобилей, сообщает ТСН со ссылкой на Fox News.

Посчитать количество авто настолько трудно, что полиция в официальных данных подает «от 50 до 100 автомобилей». По меньшей мере, одна из них загорелась.

Информация о серьезных травмах и повреждениях водителей или пассажиров не поступала.

В настоящее время трасса перекрыта, несколько больниц готовы принять пациентов, а к месту происшествия направлены многочисленные эвакуаторы. Правда, суровые погодные условия препятствуют и работе спасателей.

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