В США из-за метели около 100 машин попали в аварию
15:21, 03 января 2015Мир
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Информация о серьезных травмах и повреждениях водителей или пассажиров не поступала.
В настоящее время трасса перекрыта / flickr.com/photos/_ad
Метель стала причиной массового ДТП на шоссе в Нью-Гэмпшире. На загруженном 93-ом шоссе «цепочкой» врезалась друг в друга около сотни автомобилей, сообщает ТСН со ссылкой на Fox News.
Посчитать количество авто настолько трудно, что полиция в официальных данных подает «от 50 до 100 автомобилей». По меньшей мере, одна из них загорелась.
Информация о серьезных травмах и повреждениях водителей или пассажиров не поступала.
В настоящее время трасса перекрыта, несколько больниц готовы принять пациентов, а к месту происшествия направлены многочисленные эвакуаторы. Правда, суровые погодные условия препятствуют и работе спасателей.
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