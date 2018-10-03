Тролли и боты России умышленно засыпали последние «Звездные войны» негативными комментариями

Исследование показало, что распространение негативных оценок фильма имело политический подтекст.

Хотя критики положительно оценили фильм «Звездные войны: последние джедаи», мир, кажется, разделился в отношении к нему.

Одним понравились эксперименты режиссера Райана Джонсона с историей и миром, который многим казался довольно знакомым и изученным. В то время как другие фаны решили, что он уничтожил то, что они любили. И сагу уже не спасти.

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Как пишет Business Insider, после выхода фильма многие агрессивно выражал свое недовольство последними «Звездными войнами». В социальных сетях было много даже сексистских и расистских комментариев в адрес актеров, в частности Келли Мари Тран.

В начале 2018 года появилась сомнительная страница в Twitter, на которой было предложено переснять фильм с другим режиссером. Джонсон столкнулся со шквалом оскорблений после того, как лента вышла на экраны в прошлом декабре.

И исследователь Мортен Бэй опубликовал отчет под названием «Преобразование хейтеров в оружие: Последний джедаи», в котором говорилось о стратегической поляризации поп-культуры с помощью манипуляций в социальных сетях. Он исследовал природу реакции на фильм в сети, в частности негативной критики, которая сделала последний фильм настолько неоднозначным среди фанатов «Звездных войн».

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В отчете Бей установил, что большинство агрессивных комментариев не настоящие. А некоторые из них сделали даже не поклонники фильма. По его мнению, «существуют доказательства умышленных, организованных политических мер воздействия, которые выдавали за жалобы фанов».

«В целом, 50,9% этих негативных комментариев были политически мотивированными или же их сделали даже не люди», - говорилось в отчете.

Также в документе отмечается, что большинство пользователей, которые критиковали последние «Звездные войны» в социальных сетях, были троллями из России.