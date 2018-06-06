Фанаты "Звездных войн" затравили в сети актрису из новой чати саги

Причиной травли послужило азиатское происхождение актрисы. Из-за атак со стороны хейтеров Тран была вынуждена удалить свой Instagram-аккаунт.

Актриса Келли Мэри Тран, исполнившая одну из главных ролей в фильме "Звездные войны: Последние джедаи", подверглась нападкам со стороны фанатов саги. Об этом пишет NME.

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Причиной травли послужило азиатское происхождение актрисы. Из-за атак со стороны хейтеров Тран была вынуждена удалить свой Instagram-аккаунт.

Кроме того, на протяжении всех последних месяцев фанаты саги вели борьбу с ней в соцсетях, забрасывая расистскими высказываниями, и даже несколько раз переписывали ее описание в онлайн-энциклопедии "Звездных войн" в унизительном ключе.

В новой части саги Келли Мэри Тран сыграла в саге одну из главных героинь, техника по имени Роуз Тико.

Как сообщал УНИАН, компания Lucasfilm намерена посвятить третий спин-офф "Звездных войн" охотнику за головами Бобе Фетту.