Business Insider: ЦРУ помогло выбить СССР из Афганистана 32 года назад

У советской армии было преимущество в воздухе, но Америка помогла моджахедам преодолеть его

До середины 1980-х годов, через несколько лет после вторжения СССР в Афганистан, много чиновников США чувствовали, что ни советская армия, ни поддерживаемые Вашингтоном повстанцы не могут окончательно победить.

«В 85-м все зашло в тупик. Если посмотреть на тогдашнюю прессу или если вы были чиновником, если ходили по Вашингтону и говорили с людьми из обороны, разведки, исполнительной ветви власти в целом, то вы бы заметили, что доминировала мысль о том, что мы в тупике», - сказал Business Insider бывший глава оперативной группы ЦРУ по Афганистану Джек Девайн.

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«На подъеме была мысль: «Как долго мы будем сотать кровь из россиян?», - добавил бывший американский разведчик, чья карьера длилась 32 года.

Критики говорили, что Вашингтон собираеться «заставлять россиян истекать кровью вплоть до последнего афганца». Президент США Рональд Рейган решил сделать «еще один большой толчок» в рамках афганской программы. По словам Девайна, Кремль, как ни странно, никогда не вспоминал об этой операции.

С первых дней вторжения СССР в Афганистан действовала американская программа поддержки афганских повстанцев. Но она была достаточно скудной.

«Они получали оружие, которое осталось еще со Второй мировой войны», - пояснил бывший чиновник ЦРУ.

По решению Белого дома, оперативная группа по Афганистану увеличилась, так же как и ее бюджет. Но у программы были проблемы на местах, поскольку все поставки оружия должны были проходить через «нулевую линию» из Пакистана на афганскую территорию.

«Несмотря на тот факт, что у нас теперь была куча денег и производственные возможности, мы не могли что-то переправлять через границу, потому что российские вертолеты Ми-24 разбивали и подавляли любое пограничное движение», - рассказал Девайн Business Insider.

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Все изменилось, когда в Вашингтоне решили передать моджахедам ракеты Stinger, которые все еще были в разработке. Хотя в администрации Рейгана, так же как и в самом ЦРУ, было сопротивление этому решению. Также тогдашний президент Пакистана был не в восторге от идеи. Одни боялись, что появление Stinger в Афганистане будет расценено СССР как дерзкая пощечина. И это могло бы разрастись до прямой конфронтации. Другие же боялись, что американская передовая технология попадет в советские руки. Впрочем, офицер ЦРУ в Пакистане Милтон Бирден объяснил, что СССР получил разработку Stinger за несколько лет до того через каналы в рамках НАТО. В конце концов, после межведомственной встречи в Белом доме было решено все же отправить афганским повстанцам ракеты.

«Моя работа была в том, чтобы прийти и сказать: «Слушайте, мне нужно вот такое количество Stinger с конвейера». Я передал логистическом офицеру цифру, которая, насколько мне известно, до сих пор не разглашена. А он сказал: «У вас их не будет. Даже у наших войск еще их нет». Если бы я был на его месте, то, пожалуй, сказал бы то же самое», - вспомнил Девайн.

Однако, звонок в Белый дом преодолел барьер бюрократической упрямства. Три сотни Stinger были доставлены в Афганистан в 1986 году. А на протяжении всей войны ЦРУ переправило туда около 2,5 тысяч ракет. Военные США учили пакистанских коллег пользоваться ими. А те, в свою очередь, отправлялись в Афганистан, чтобы там научить пользоваться американским оружием моджахедов.

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По словам Девайна, Stinger не давали в руки любому. Среди афганцев строго отбирали «только лучших». В сентябре 1986 года они вышли на первое задание с новым американским оружием против советской авиации. Первую ракету запустил командир афганского подразделения по имени Джафар. Но она не взлетела. Двигатель ракеты не загорелся, поэтому она просто упала и покатилась. Однако, два других выстрела были выполнены точно. Каждая из ракет сбила по одному советскому вертолету.

«Мало кто знает, что первая ракета просто упала. Но люди, которые действовали на местах, донесли мне эту информацию в форме проклятий, сказав, что я прислал им черт знает что. Но следующие три выстрела ведь попали в цели», - вспомнил Девайн.

Войска СССР отреагировали на появление нового оружия очень быстро. Советские самолеты начали подниматься на высоту 6 тысяч метров, чтобы лететь выше зоны действия американских ракет. Впрочем, передача Stinger афганцам повысила количество случаев уничтожения советских вертолетов и самолетов до 20%. Пока моджахеды пользовались СА-7, они попадали в цель лишь в 3% случаев. Всего за войну в Афганистане было сбито 270 советских воздушных судов.

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Политолог Алан Куперман отвергает утверждение, что Stinger заставил СССР покинуть Афганистан. Поскольку тогдашний лидер коммунистической империи Михаил Горбачев принял решение о выводе войск до того, как начались поставки ракет в центральноазиатскую страну. Однако, другие эксперты отмечают, что ситуация была более сложной. Главной причиной выхода СССР стали собственные же просчеты. Ведь советские войска контролировали города, но полностью потеряли контроль над периферийными территориями. Авиация была критически важной для них. И появление Stinger серьезно сократило возможности Кремля в небе.