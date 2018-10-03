Трамп помогал родителям уклоняться от налогов и заработал на этом сотни миллионов долларов – NYT (видео)

Расследование The Times, которое базируется на большом количестве конфиденциальных налоговых деклараций и финансовых отчетов, показывает, что Трамп получил в сегодняшнем эквиваленте не менее 413 миллионов долларов из империи своего отца.

Президент США Дональд Трамп участвовал в сомнительных схемах налогообложения в течение 1990-х годов, включая случаи прямого мошенничества, что значительно увеличило долю денег, которую он получил от своих родителей.

Об этом говорится в расследовании газеты The New York Times.

Отмечается, что Трамп стал президентом и объявил себя «самодельным миллиардером». По его словам, отец, известный застройщик Нью-Йорка Фред Трамп, почти не оказывал ему финансовой помощи.

Однако расследование The Times, которое базируется на большом количестве конфиденциальных налоговых деклараций и финансовых отчетов, показывает, что Трамп получил в сегодняшнем эквиваленте не менее 413 миллионов долларов из империи недвижимости своего отца.

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Издание утверждает, что значительную часть этих денег Трамп получил, потому что помогал родителям уклоняться от налогов. Вместе с братьями и сестрами он создал фиктивную компанию для маскировки миллионов долларов под подарки от своих родителей.

У Трампа отказались комментировать выводы журналистов, но адвокат американского президента Чарльз Хардер заявил изданию, что такие выводы «стопроцентно являются ошибочными». «Не было никакого мошенничества или уклонения от уплаты налогов. Факты, на которых "Таймс" основывает свои ошибочные утверждения, являются чрезвычайно неточными», – заявил он.

«Президент Трамп практически не имел никакого отношения к этим вопросам. Эти дела рассматривались другими членами семьи Трампа, которые не были экспертами, и поэтому вполне полагались на лицензированных специалистов, чтобы обеспечить полное соблюдение закона», – пояснил адвокат.

По оценке специалистов налоговой инспекции, маловероятно, что Трампа ожидает уголовное преследование по этим фактам, ведь у соответствующих актов истекли сроки давности. Впрочем, не существует срока по штрафным санкциям за налоговое мошенничество.

Газета отмечает, что ее выводы основываются на интервью с бывшими сотрудниками и консультантами Фреда Трампа и на более чем 100 тысячах страниц документов, которые описывают внутреннюю работу его империи. К ним относятся документы, полученные из государственных источников – ипотечные кредиты, акты относительно завещания, финансовые отчеты, нормативные документы и дела гражданских судов.