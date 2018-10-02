Трамп назвал демократов «партией криминала»

Президент подчеркнул, что демократы «собираются наводнить» улицы США преступниками из других стран.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Теннесси заявил, что политика демократов приведет к тому, что улицы Соединенных Штатов «наводнят» преступники.

Президент подчеркнул, что демократы «собираются наводнить» улицы США преступниками из других стран. Трансляцию выступления Трампа вел телеканал CNN.

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По его мнению, это может произойти, если его оппоненты проведут реформы в области либерализации пограничного контроля.

«Запомните, что я сказал. Демократы — это партия криминала», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп назвал следователей по своему делу «злыми демократами-бандитами».