Трамп назвал демократов «партией криминала»
10:40, 02 октября 2018Мир
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Президент подчеркнул, что демократы «собираются наводнить» улицы США преступниками из других стран.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Теннесси заявил, что политика демократов приведет к тому, что улицы Соединенных Штатов «наводнят» преступники.
Президент подчеркнул, что демократы «собираются наводнить» улицы США преступниками из других стран. Трансляцию выступления Трампа вел телеканал CNN.
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По его мнению, это может произойти, если его оппоненты проведут реформы в области либерализации пограничного контроля.
«Запомните, что я сказал. Демократы — это партия криминала», — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп назвал следователей по своему делу «злыми демократами-бандитами».
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