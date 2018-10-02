Экс-шпион Скрипаль рассказал о коллеге, которого нашли мертвым с отрезанными пальцами
Бывший российский шпион Сергей Скрипаль рассказал, как в 2004 году его коллега-разведчик был найден мертвым со следами насилия.
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Об этом Скрипаль рассказал в прошлом году в интервью редактору BBC Марку Урбану, который работал над книгой о шпионах после "холодной войны", сообщает Украинская правда со ссылкой на The New York Times.
По словам экс-шпиона, это произошло с военно-морским офицером, который работал вместе с ним в разведке и был пойман на передаче информации западным спецслужбам.
Отмечается, что коллегу Скрипаля нашли мертвым в госпитале после допроса агентами Главного разведуправления РФ. Все выглядело так, будто его задушили. Кроме того, у шпиона были отрезаны несколько пальцев на руке.
Но, вспоминает Скрипаль, официальная версия смерти его коллеги было - самоубийство.
По словам бывшего шпиона, тогда российской разведкой руководил Николай Патрушев, который и до сих пор остается "близким к Путину" человеком.