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Экс-шпион Скрипаль рассказал о коллеге, которого нашли мертвым с отрезанными пальцами

17:06, 02 октября 2018
Мир
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Скрипаль рассказал о коллеге, которого нашли мертвым 14 лет назад \ фото rtvi.com

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Об этом Скрипаль рассказал в прошлом году в интервью редактору BBC Марку Урбану, который работал над книгой о шпионах после "холодной войны", сообщает Украинская правда со ссылкой на The New York Times.

По словам экс-шпиона, это произошло с военно-морским офицером, который работал вместе с ним в разведке и был пойман на передаче информации западным спецслужбам.

Отмечается, что коллегу Скрипаля нашли мертвым в госпитале после допроса агентами Главного разведуправления РФ. Все выглядело так, будто его задушили. Кроме того, у шпиона были отрезаны несколько пальцев на руке.

Но, вспоминает Скрипаль, официальная версия смерти его коллеги было - самоубийство.

По словам бывшего шпиона, тогда российской разведкой руководил Николай Патрушев, который и до сих пор остается "близким к Путину" человеком.

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Теги: #ГРУ#Сергей Скрипаль