Глава МИД Германии призвал реформировать Совет Безопасности ООН

С января 2019 года Германия на два года станет одним из десяти непостоянных членов Совбеза.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за безотлагательное усиление ООН и реформу ее важнейшего органа - Совета Безопасности.

Выступая на Генассамблее ООН в пятницу, 28 сентября, Маас обратил внимание мировой общественности на то, что с 1945 года Совбез почти не изменился, хотя количество населения на планете утроилось, а число членов ООН возросло почти в четыре раза, пишет Deutsche Welle.

"Нам следовало бы прекратить бегать по кругу и наконец начать реальные переговоры о реформе - так, как того давно желает подавляющее большинство стран-членов", - отметил Маас.

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Маас также косвенно ответил на заявления "против идеологии глобализма", высказанные в начале сессии президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что "Америка не сдаст свой суверенитет".

"Нет никакого противоречия между Мультилатералиизмом и суверенитетом. Наоборот: в мире, который стоит перед огромными глобальными проблемами, суверенитет вообще можно сохранить только через сотрудничество", - заявил Маас.

С января 2019 года Германия на два года станет одним из десяти непостоянных членов Совбеза. Пять постоянных членов - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - имеют право ветировать любые решения Совбеза. Россия уже неоднократно блокировала решения, по которым западные члены Совбеза имели согласие. Германия, Япония, Индия и Бразилия на протяжении многих лет стремятся получить постоянное членство в Совбезе.