На аукционе "Сотбис" выставят уникальный розовый бриллиант весом почти 19 карат (видео)

Выручить за него организаторы торгов хотят от 30 до 50 миллионов долларов. Это один из крупнейших розовых бриллиантов, который когда-нибудь продавали на аукционах.

На аукционе "Сотбис" выставят уникальный розовый бриллиант весом почти 19 карат. Читайте такжеВ Африке найден пятый в мире по величине алмаз (фото) Об этом говорится в сюжете ТСН. Бриллиант имеет необычно яркий цвет и большой размер - вес драгоценного камушка достигает 19 карат. Это один из крупнейших розовых бриллиантов, который когда-нибудь продавали на аукционах. Выручить за него организаторы торгов хотят от 30 до 50 миллионов долларов. Ранее пятый по величине алмаз в мире, «Легенда Лесото», был продан на аукционе в Антверпене за $40 млн.

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