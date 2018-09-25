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На аукционе "Сотбис" выставят уникальный розовый бриллиант весом почти 19 карат (видео)

10:47, 25 сентября 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Бриллиант имеет необычно яркий цвет и большой размер - вес драгоценного камушка достигает 19 карат. Это один из крупнейших розовых бриллиантов, который когда-нибудь продавали на аукционах. Выручить за него организаторы торгов хотят от 30 до 50 миллионов долларов. 

Ранее пятый по величине алмаз в мире, «Легенда Лесото», был продан на аукционе в Антверпене за $40 млн.

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Теги: #продажа бриллианта