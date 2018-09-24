В США на женщину напала двуглавая змея (видео)
11:35, 24 сентября 2018Мир
1457 0
В американском штате Вирджиния женщину переполошила диковинная змея.
В США женщину испугала двуглавая змея
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеНеожиданная находка: жительница Николаева обнаружила у себя на балконе в клетке с попугаем змею (фото)
В американском штате Вирджиния женщину переполошила странная змея. У нее были две головы. И сразу обеими пыталась укусить.
Хозяйка дома сразу же вызвала природозащитников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter