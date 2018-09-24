цей матеріал доступний українською

В США на женщину напала двуглавая змея (видео)

11:35, 24 сентября 2018
Мир
1457 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеНеожиданная находка: жительница Николаева обнаружила у себя на балконе в клетке с попугаем змею (фото)

В американском штате Вирджиния женщину переполошила странная змея. У нее были две головы. И сразу обеими пыталась укусить.

Хозяйка дома сразу же вызвала природозащитников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#огромная змея