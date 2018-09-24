В США на женщину напала двуглавая змея (видео)

В американском штате Вирджиния женщину переполошила диковинная змея.

В США женщину испугала двуглавая змея

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В американском штате Вирджиния женщину переполошила странная змея. У нее были две головы. И сразу обеими пыталась укусить.

Хозяйка дома сразу же вызвала природозащитников.