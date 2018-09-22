Ответственность за теракт в Иране взяло "Исламское государство" (видео)

По последним данным жертвами стрельбы на параде стали 24 человека, еще 53 получили ранения.

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в южном иранском городе Ахваз.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное ИГ информационное агентство Amaq.

Официальный представитель ВС Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи считает, что совершившие атаку боевики связаны с США и с израильской службой внешней разведки «Моссад». «Эти террористы были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Они не являются членами ИГ или других группировок, борющихся с исламской системой Ирана, но они связаны с США и "Моссадом"», - сказал представитель иранских ВС.

Как сообщал УНИАН, жертвами стрельбы на параде стали 24 человека, еще 53 получили ранения. По словам очевидцев, огонь по толпе открыла группа мужчин в военной форме. Двое предполагаемых боевиков были убиты, еще двое задержаны. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма» и США.