Основателю Wikileaks хотели дать работу в посольстве Эквадора в России - СМИ

Этот план не удалось реализовать из-за действий Великобритании.

В 2017 году Эквадор намеревался предоставить Джулиану Ассанджу, основателю портала Wikileaks, дипломатический пост в России. Однако был вынужден отказаться от этой идеи из-за сопротивления Великобритании.

Как сообщает "Голос америки" с ссылкой на Reuters, президент Эквадора Ленин Морено вступил в контакт с Россией, чтобы разрешить ситуацию с Ассанджем, который к тому времени на протяжении шести лет находился в эквадорском посольстве в Лондоне, спасаясь от ареста.

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19 декабря 2017 года Эквадор согласился предоставить Ассанджу пост в своем посольстве в Москве. Однако 21 декабря Великобритания известила Эквадор, что не предоставит Ассанджу привилегий и иммунитета, которыми обладают дипломаты согласно Венской конвенции – то есть, Ассандж не получил возможности покинуть территорию посольства Эквадора в Лондоне. После этого Эквадор отказался от этого плана.

Британская газета The Guardian сообщила, что российские дипломаты в Лондоне пытались помочь Ассанджу бежать из Великобритании, эта операция планировалась на канун Рождества 2017 года. Посольство РФ в Лондоне распространило заявление, в котором опровергло эту информацию.

Разведсообщество США в 2017 году заявило, что Россия использовала WikiLeaks для публикации похищенной электронной переписки штаба Демократической партии, для того, чтобы нанести удар по репутации кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

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Справка УНИАН. Джулиан Ассанж - австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которой размещены секретные документы и материалы, разоблачающие разных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.

В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.