Россия готовила тайный побег основателя WikiLeaks из Британии - СМИ

От плана побега в итоге отказались, поскольку решили, что он слишком рискованный.

В 2017 году российские дипломаты вели тайные переговоры с близким окружением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне с целью помочь ему сбежать из Великобритании в РФ.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники, передает Украинская правда.

По информации британского издания, россияне хотели тайно вывезти основателя WikiLeaks из эквадорского посольства в Лондоне на дипломатическом авто и доставить в другую страну.

Многие источники сказали, что пунктом назначения должна была быть Россия, где Ассанжу не угрожала бы экстрадиция в США, ведь там он "ключевая фигура" по уголовному делу относительно попыток Москвы повлиять на результаты выборов американского президента.

Как узнало издание, операция была запланирована на Рождество 2017 года. Основателю WikiLeaks должны были выдать документы о том, Эквадор дает ему политическое убежище, и забрать из посольства на дипломатической машине. Кроме отправки в РФ, также рассматривалась возможность спрятать Ассанжа в Эквадоре.

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Однако, отмечает The Guardian, от плана побега в конце концов отказались, поскольку нашли его слишком рискованным. Операцию отменили буквально за считанные дни до Рождества.

Источники не говорят, в чем причина, но считают, что это связано с отказом Британии предоставить Ассанжу дипломатическую защиту.

Справка. Джулиан Ассанж - австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks, на сайте которой размещены секретные документы и материалы, разоблачающие разных мировых лидеров.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.

В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намерена выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.