Российский журналист об интервью Петрова и Боширова: это похоже на "маму" с вопросами "ты пописал, а ручки помыл?"

По оценке Владимира Познера, во время интервью была масса вопросов, которые напрашивались, и они не шли.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые властями Великоритании в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отрицали свою причастность к преступлениям во время интервью неубедительно.

Такое мнение выразил российский журналист Владимир Познер, комментируя интервью россиян пропагандистке Маргарите Симоньян, сообщается на официальном сайте журналиста.

«Это интервью было немножко похоже на «маму», которая спрашивает своих детей «ты пописал, а ручки помыл…». Там была масса вопросов, которые напрашивались, и они не шли. И Рита сидела с таким чуть скучающим чувством и чувством превосходства, а эти двое тоже не понимали, что они там делают. И когда человек говорит, а вы знаете, вот в Солсбери этот собор, у него шпиль высотой… это как из учебника специально выучили», – считает Познер.

Он отметил, что был в Солсбери, когда делал фильм об Англии, и поехал в тот собор, не потому, что он очень красивый и у него высокий шпиль, как у всякого собора, а потому что там хранится одна из трех существующих в мире копий Великой хартии вольностей 1215 года.

«Если говорить об истоках демократии в Англии, то вот эта Великая хартия вольностей – это она и есть. Я обязательно хотел ее увидеть и снять ее, поэтому я был там. Но они об этом вообще ничего не сказали, хотя именно это самое главное, что есть в этом соборе. Поэтому не убедили», – подчеркнул Познер.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору пропагандистского российского телеканала RT Маргарите Симоньян, после выхода в эфир которого журналисты и эксперты отметили отсутствие со стороны интервьюера напрашивающихся вопросов и ряд неточностей в ответах «отравителей» Скрипалей.

Эксперты изданий «Insider» и Bellingcat выяснили, что номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ РФ.

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Справка УНИАН. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.