Госдеп заявил о готовности к переговорам с КНДР об изменении формата отношений

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что попросил своего коллегу, министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности США «немедленно» начать переговоры с КНДР об изменении формата двусторонних отношений.

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Он подчеркнул, что Вашингтон приветствует то факт, что в подписанной лидерами Северной и Южной Корей совместной декларации подтверждены договоренности, достигнутые на встрече на высшем уровне Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Сингапуре, передает kommersant.

«Этим утром я пригласил моего коллегу, министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке, где мы оба уже будем присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы также пригласили представителей Северной Кореи встретиться с нашим спецпредставителем по КНДР Стивеном Бигэном в Вене, в Австрии, при первой же возможности», - сказал Помпео.

Накануне в Пхеньяне завершился третий межкорейский саммит, на котором стороны договорились воссоединить железную дорогу через полуостров, отладить механизм предотвращения инцидентов на границе и демонтировать северокорейские испытательные полигоны. Однако, большая часть мер носит символический характер.