"Очередной прием дезинформации": в Британии прокомментировали заявление Минобороны РФ о катастрофе МН17

В Великобритании подчеркнули, что расследованием четко установлено, что ракета была российской, а выпустили ее поддерживаемые РФ сепаратисты.

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании (министр обороны) Гэвин Уильямсон назвал дезинформацией заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что малазийский самолет «Боинг 777» рейса MH17 был сбит ракетой, которая в свое время была поставлена в УССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместном брифинге с министром обороны Украины Степаном Полторак.

"Это еще один пример российской дезинформации. В Кремле думают, что могут говорить все что угодно, и это им сойдет с рук", - отметил Уильямсон.

"Было независимое расследование по этому поводу, которое достаточно четко установило, что это были поддерживаемые Россией сепаратисты с применением российской ракеты", - добавил британский чиновник.

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Он заявил, что абсолютно понятно, кто виноват в катастрофе самолета рейса MH17.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, в Минобороны РФ объявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. По словам представителя Минобороны РФ, ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, и в декабре того же года направлена в 223-й зенитно-ракетную бригаду в г. Теребовля Тернопольской области.

Справка УНИАН. 24 мая Совместная группа по расследованию катастрофы самолета «Малазийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.