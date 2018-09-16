Британия не сможет ввести новые санкции против России до Brexit - СМИ
06:58, 16 сентября 2018Мир
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Речь идет о санкциях против России из-за дела Скрипалей.
Тереза Мэй / REUTERS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сможет ввести санкции против России из-за дела Скрипалей до выхода страны из состава Евросоюза.
Британское МВД проинформировало Мэй о том, что пакет антироссийских санкций придется отложить до Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
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Как отмечается, речь идет о поправке Магнитского, которая не будет введена в действие до выхода Британии из ЕС.
Ранее сообщалось, что Британия обсудит с союзниками расширение антироссийских санкций из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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