Беременную модель отвезли в роддом сразу после показа (фото)

Когда 22-летняя модель вышла на дефиле, за кулисами ее уже ждала бригада работников скорой помощи.

В последний день нью-йоркской Недели моды прошел показ коллекции нижнего белья Savage X Fenty — марки певицы Рианны, которая ратует за популяризацию движения бодипозитива и разнообразия во всех его проявлениях.

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Именно поэтому, когда зрители увидели на подиуме беременную модель Слик Вудс, которая также является лицом косметической линейки бренда Fenty Beauty, они не слишком удивились, пишет "Газета.ru".

Шоу торжественно закрыл проход по подиуму самой Рианны, все зрители побежали фотографироваться с дизайнером и моделями, а вот для Вудс поспешили вызвать скорую.

Портал TMZ сообщил, что когда 22-летняя модель вышла на дефиле, за кулисами ее уже ждала бригада работников скорой помощи, которые доставили ее в родильное отделение ближайшего госпиталя.