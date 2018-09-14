В Кремле очередной раз открестились от причастности к делу «Скрипалей»

По словам Пескова, россияне Петров и Боширов, подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей, не нарушали законов в России и нет официальных данных и о том, что они нарушали какие-то законы за рубежом.

В Кремле назвали «неприемлемым» ассоциацию дела «Скрипалей» с руководством РФ, потому что упрекать Россию во лжи «абсурдно».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначна, прозрачна и последовательна. Мы считаем неприемлемыми какие-либо ассоциации руководства РФ или российского государства с тем, что произошло в Солсбери»,- сказал Песков журналистам.

«Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан - это также абсурдно. Это простые граждане, они тоже не имеют отношения к российскому государству», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей, не нарушали законов в России и нет официальных данных и о том, что они нарушали какие-то законы за рубежом.

«Здесь не вопрос, на пользу это (интервью) России или не на пользу. Британская сторона назвала двух российских граждан и обвинила их в причастности к этому происшествию. Два российских гражданина объявились, собственно, президент на форуме сказал, что их установили, посмотрели, кто они такие. Это действительно было», - добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что российские правоохранители не предпринимали в отношении них каких-либо действий, поскольку для этого нет оснований.

«Никаких действий в отношении них не предпринималось, потому что нет никаких оснований для этого. Никакие законы они не нарушали на территории Российской Федерации. И нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире», - сказал Песков.

В тоже время он завил, что РФ в случае запроса от Британии помощи в расследовании этого дела рассмотрит его в строгом соответствии с законодательством.

«Существует определенный механизм по оказанию правовой помощи, который регулируется и двустороними документами, и международным законодательством. Безусловно, в случае поступления такого официального обращения из Лондона оно будет в строгом соответствии с законодательством рассматриваться российской стороной», - сказал он.

«Я хочу вам это напомнить и прошу вас это не забывать. С самого начала британская сторона достаточно жестко отказалась от такого взаимодействия и сотрудничества. С тем пор каких-либо изменений в позиции наших британских визави мы не наблюдаем», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержала выводы Британии, что то же химическое нервно-паралитическое вещество было применено при отравлении Доны Стерджесс и Чарльза Роули в Эймсбери, как и при отравлении Скрипалей.