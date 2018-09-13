Трамп назвал "выдумкой демократов" цифру в 3000 жертв ураганов в Пуэрто-Рико

Дональд Трамп отметил, что люди, умершие на острове по разным причинам, не связанным со стихией, например, от старости, были искусственно добавлены демократами в список жертв ураганов.

Президент Трамп подверг сомнению количество жертв двух ураганов, которые год назад пронеслись над островом Пуэрто-Рико, находящимся под управлением США.

Он написал в Twittter, что цифра в три тысячи погибших - это намного больше, чем было на самом деле, передает BBC.

"Когда я уехал с острова после урагана, там было от 6 до 18 погибших. И эта цифра не увеличилась даже по прошествии времени. Затем, спустя длительное время, они стали заявлять о гораздо большем числе, например, трех тысячах", - заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, это все - выдумки демократов, которые хотят, чтобы президент выглядел как можно хуже даже несмотря на то, что успешно собрал миллиарды долларов, чтобы помочь восстановить Пуэрто-Рико.

Трамп отметил, что люди, умершие на острове по разным причинам, не связанным со стихией, например, от старости, были искусственно добавлены демократами в список жертв ураганов.

"Плохая политика. Я люблю Пуэрто-Рико!" - заявил Трамп.

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В докладе, опубликованном Университетом Джорджа Вашингтона месяц назад, была указана цифра в 2975 погибших в результате урагана.

Эти данные были зафиксированы через полгода после того, как стихия опустошила большую часть острова в 2017 году, оставив его жителей на многие недели без питьевой воды, электричества, квалифицированной медицинской помощи, продуктов и жизненно важной инфраструктуры.

Авторы исследования отметили, что первоначальная цифра в 64 погибших, официально признанная правительством, учитывает только тех, кто погиб непосредственно во время ураганов "Мария" и "Ирма" - эти люди утонули, либо погибли под обломками рухнувших зданий или деревьев.

Эти заявления Трампа, появившиеся менее чем за сутки до ожидаемого удара урагана "Флоренс", который к вечеру четверга должен достичь побережья американских штатов Северная и Южная Каролина, вызвали незамедлительную критику в конгрессе - со стороны как демократов, так и отдельных республиканцев.

Член конгресса от республиканцев Илиана Рос-Лейтинен заявила, что цифра в три тысячи смертей - это проверенная информация. Она назвала подобные манипуляции со статистикой играми извращенного разума, отметив, что подобное переиначивание фактов и эгоизм недоступны ее пониманию.

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Эдвард Маркли написал в "Твиттере": "Только Трамп может увидеть трагедию в Пуэрто-Рико и сделать вывод, что он - жертва. Пусть Господь благословит души около 3000 тысяч американцев, которые погибли в Пуэрто-Рико, и пусть он помилует и вашу душу, господин президент".

Кармен Юлин Круз, мэр Сан-Хуана, столицы Пуэрто-Рико, которая публично просила Трампа о помощи, также раскритиковала лидера США.

"Господин президент, в реальном мире люди умирают у вас на глазах. Отсутствие у вас уважения чудовищно!" - заявила она.

Твиты американского президента прокомментировал и губернатор острова Рикардо Россело, ранее избегавший публичной конфронтации с Трампом.

Он назвал ураган "Мария" самой ужасной природной катастрофой в современной истории и отметил, что многие люди до сих пор страдают от последствий разрушительной стихии.

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан во время утренней пресс-конференции в конгрессе отказался отвечать на прямой вопрос о Пуэрто-Рико, но отметил, что у него нет оснований оспаривать цифры, приведенные в докладе Университета Джорджа Вашингтона.

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Исследование было проведено по просьбе губернатора Пуэрто-Рико, его авторы изучили полугодичный отрезок времени после урагана, когда на полуразрушенном острове резко увеличилась смертность.

Ученые рассматривали общие цифры умерших с сентября 2017 года по октябрь 2018-го, сравнивая их со статистикой смертности за предыдущие годы, а также учитывали данные о тысячах жителей, которых эвакуировали с острова после 20 сентября прошлого года.

В эту статистику исследователи включили людей. умерших в результате низкокачественной медицинской помощи или отсутствия электричества и чистой воды после урагана. Например, регулярные отключения электричества привели к росту числа смертей в больницах от диабета или сепсиса.

Губернатор Пуэрто-Рико, который и распорядился о проведении этого исследования, заявил, что признаёт представленные Университетом Джорджа Вашингтона оценки в качестве официальных данных.