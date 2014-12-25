92 человека погибли из-за холодов в Индии

Как сообщили местные власти, во многих районах страны температурные минимумы побили рекорды прошлых лет.

Наибольшее число жертв приходится на Уттар-Прадеш - один из самых густонаселенных и при этом экономически отсталых штатов на севере. Обычно столбик термометра в зимний период здесь не опускается ниже 4 градусов, но минувшей ночью он упал до рекордных 1,8 градуса. В целом максимальная температура в большинстве районов держится на 4-10 градусов ниже нормы, минимальная - на 3-5 градусов ниже нормы, сообщает ТАСС.

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Власти штата уже выделили более 10,6 млн рупий (около $170 тысяч) для организации временного жилья, снабжения топливом и одеялами бездомных. Кроме того, открыто множество ночных приютов.