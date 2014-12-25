92 человека погибли из-за холодов в Индии
На севере Индии из-за наступления небывалых холодов за последние несколько дней, включая минувшую ночь, от переохлаждения умерли по меньшей мере 92 человека.
Как сообщили местные власти, во многих районах страны температурные минимумы побили рекорды прошлых лет.
Наибольшее число жертв приходится на Уттар-Прадеш - один из самых густонаселенных и при этом экономически отсталых штатов на севере. Обычно столбик термометра в зимний период здесь не опускается ниже 4 градусов, но минувшей ночью он упал до рекордных 1,8 градуса. В целом максимальная температура в большинстве районов держится на 4-10 градусов ниже нормы, минимальная - на 3-5 градусов ниже нормы, сообщает ТАСС.
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Власти штата уже выделили более 10,6 млн рупий (около $170 тысяч) для организации временного жилья, снабжения топливом и одеялами бездомных. Кроме того, открыто множество ночных приютов.