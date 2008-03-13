Сейм Латвии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Латвийский Сейм признал Голодомор в Украине "сознательным геноцидом в отношении украинского народа".

Как сообщает "Эксперт-Центр", Сейм сразу в двх чтениях рассмотрел и принял декларацию "Об осуществленных СССР в 1932-1933 гг. репрессиях в отношении украинского народа".

Декларация подготовлена в ответ на призыв Украины к международному сообществу признать и осудить Голодомор.

В дебатах перед голосованием депутаты как от оппозиции, так и от правящей коалиции Латвии неоднократно призывали "называть вещи своими именами, не быть излишне дипломатичными и называть голодомор не террором, а геноцидом".

Только депутат фракции "За права человека в единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ) Владимир БУЗАЕВ с трибуны Сейма заявил, что представители ЗаПЧЕЛ будут голосовать против принятия декларации.

Как говорится в принятой декларации, "Латвия признает, что в результате спланированной и осуществленной сталинским режимом политики в Украине в 1932 и 1933 годах путем конфискации у населения зерна был вызван голод, из-за чего погибла пятая часть жителей Украины".

В декларации подчеркивается, что "для Латвии как для члена ООН, ЕС и НАТО неприемлемы действия, вызвавшие массовое уничтожение людей".