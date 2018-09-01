В Польше здание Института нацпамяти обрисовали граффити в поддержку главы Украинского общества (фото)
Здание Института национальной памяти Польши в Варшаве неизвестные разрисовали граффити в поддержку председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в «публичном пренебрежении к польскому народу».
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Фотографии надписей, сделанных на здании института, опубликовал в Facebook украинский журналист Игорь Исаев.
Так, на здании красной краской сделали несколько надписей на польском языке. Исаев отметил, что в переводе граффити звучат как: "Вы позорите Польшу", "За доктора Куприяновича" и "Шарек, лжец, история тебя осудит".
Как сообщал УНИАН, против Куприяновича открыто дело по статье Уголовного кодекса о "публичном пренебрежении к польскому народу или Республике Польша", которой предусмотрено наказание в размере до трех лет лишения свободы.
Следствие по делу высказываний Куприяновича проводит окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства.
В прокуратуру обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что председатель Украинского общества в выступлении во время траурных мероприятий в Сагрыни, посвященных памяти украинцев, убитых во время акций польского подполья в 1944 году, сравнил события в Сагрыни с событиями на Волыни в 1943 году.
«Сравнил 130 тысяч жертв (поляков) геноцида с несколькими сотнями гражданских украинцев, погибших в Сагрыни 10 марта 1944 года», - сказал Чарнек.
Он считает, что Куприянович своими высказываниями мог оскорбить польский народ.