В Польше здание Института нацпамяти обрисовали граффити в поддержку главы Украинского общества (фото)

Уголовное дело в отношении председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича возбуждено по обращению Люблинского воеводы Пшемислава Чарнека, который считает, что председатель Украинского общества своими высказываниями мог оскорбить польский народ.

Здание Института национальной памяти Польши в Варшаве неизвестные разрисовали граффити в поддержку председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в «публичном пренебрежении к польскому народу».

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Фотографии надписей, сделанных на здании института, опубликовал в Facebook украинский журналист Игорь Исаев.

Так, на здании красной краской сделали несколько надписей на польском языке. Исаев отметил, что в переводе граффити звучат как: "Вы позорите Польшу", "За доктора Куприяновича" и "Шарек, лжец, история тебя осудит".

Как сообщал УНИАН, против Куприяновича открыто дело по статье Уголовного кодекса о "публичном пренебрежении к польскому народу или Республике Польша", которой предусмотрено наказание в размере до трех лет лишения свободы.

Следствие по делу высказываний Куприяновича проводит окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства.

В прокуратуру обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что председатель Украинского общества в выступлении во время траурных мероприятий в Сагрыни, посвященных памяти украинцев, убитых во время акций польского подполья в 1944 году, сравнил события в Сагрыни с событиями на Волыни в 1943 году.

«Сравнил 130 тысяч жертв (поляков) геноцида с несколькими сотнями гражданских украинцев, погибших в Сагрыни 10 марта 1944 года», - сказал Чарнек.

Он считает, что Куприянович своими высказываниями мог оскорбить польский народ.