Британские военные после Brexit останутся в Германии из-за российской агрессии

Министр обороны Великобритании считает, что сейчас Россия представляет такую же угрозу, как и во времена холодной войны.

После выхода из Европейского Союза Великобритания оставит своих военнослужащих на территории Германии из-за российской агрессии.

Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

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По его словам, Великобритания отложила планы по выводу военных из Германии до 2020 года.

Уильямсон считает, что сейчас РФ составляет такую же угрозу, как и во времена холодной войны.

Согласно информации, в настоящее время на территории Германии находятся более 200 британских военных и 400 членов их семей.

Также сообщается, что в Германии расположен инженерный полк, который является ведущим подразделением НАТО для пересечения рек танками на месте разрушенных переходов.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия предлагала основателю движения за выход Британии из ЕС Leave.EU Аарону Бэнксу «возможности, недоступные другим» в добыче золота на российских месторождениях, а также поддержку банка, связанного с Кремлем.