Россия подкупала основателя движения за Brexit доступом к добыче золота

Новые подробности вызывают подозрения относительно влияния Кремля на референдум о выходе Британии из ЕС.

Россия предлагала основателю движения Leave.EU Аарону Бэнксу «возможности, недоступные другим» в добыче золота на российских месторождениях, а также поддержку банка, связанного с Кремлем.

Об этом стало известно изданию The Guardian, в руках которого оказалась копия презентации делового предложения, которое Бэнкс получил от посла России в Лондоне Александра Яковенко. В частности, основателю движения за выход Британии из ЕС предлагали шанс заработать очень большие средства на добыче золота в России.

Читайте такжеВеликобритания хочет укрепить отношения с Китаем после Brexit

Британские политики говорят, что новые факты обостряют вопрос о том, какую роль сыграла Москва в процессе Brexit. И действительно ли Кремль собирался обогатить лидеров кампании за выход Британии из ЕС в 2016 году через ряд скрытых бизнес-сделок.

Сам Бэнкс постоянно отрицал, что получал деньги от России. Однако, сомнения относительно происхождения его богатства появились после того, как он пожертвовал 9 миллионов фунтов стерлингов на кампанию за Brexit. И это самое большое политическое пожертвование за всю историю Великобритании.

Читайте такжеВ Британии расследуют связи «спонсора Brexit» с Россией

Несмотря на все возражения Бэнкса, на протяжении последних недель ему пришлось признать, что он имел ряд сомнительных встреч, в частности с российским дипломатом Александром Удодом, которого позже выдворили из Британии за подозрения в шпионаже. В начале этого года оказалось, что в октябре 2015-го Удод пригласил Бэнкса и его бизнес-партнера Энди Вигмора на встречу с послом России. Через несколько недель после того они проводили «застолье» в имении Кенсингтон, в котором живет российских посол.

6 ноября во время встречи с россиянами Бэнкс обсуждал потенциальную сделку по добыче золота в России. Впоследствии Яковенко познакомил британца с российским бизнесменом Симаном Поваренкиным, который руководит компанией «ГеоПроМайнинг». Эта компания специализируется на добыче золота.