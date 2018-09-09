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В ДТП погиб "премьер" псевдореспублики

09:59, 09 сентября 2018
Мир
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Гагулия погиб в аварии / фото presidentofabkhazia.org

Об этом сообщила пресс-секретарь "правительства республики" Диана Зантария, передает ТАСС.

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По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Гагулии не пострадали. Отмечается, что ДТП произошло около 23:00 на отрезке дороги Псоу - Сухум.

"Автомобиль "премьер-министра" двигался в кортеже "официальной делегации" Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Машина, где находился Гагулия, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе.

Гагулия стал так называемым премьер-министром самопровозглашенной Абхазии в апреле 2018 года.

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Теги: #ДТП#абхазия