В ДТП погиб "премьер" псевдореспублики

Авария произошла около 23:00 на отрезке дороги Псоу - Сухум.

Так называемый премьер-министр непризнанной Абхазии Геннадий Гагулия вечером 8 сентября погиб в ДТП.

Об этом сообщила пресс-секретарь "правительства республики" Диана Зантария, передает ТАСС.

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По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Гагулии не пострадали. Отмечается, что ДТП произошло около 23:00 на отрезке дороги Псоу - Сухум.

"Автомобиль "премьер-министра" двигался в кортеже "официальной делегации" Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Машина, где находился Гагулия, столкнулась с авто, которое выехало на полосу встречного движения в Гудаутском районе.

Гагулия стал так называемым премьер-министром самопровозглашенной Абхазии в апреле 2018 года.