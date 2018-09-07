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Сенцову хотят присвоить звание почетного парижанина

18:00, 07 сентября 2018
Мир
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14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных / фото УНИАН

Мэр столицы Франции - Парижа Анн Идальго намерена предложить городскому совету присвоить незаконно осужденному в Российской Федерации украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного парижанина.

Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в микроблоге Twitter.

"Мэр Парижа Анн Идальго предложит следующей сессии горсовета присвоить Олегу Сенцову звание почетного парижанина. Спасибо нашим французским друзьям за их поддержку в деле освобождения украинских политических заключенных Кремля!", - написал посол.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он находится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Париж#Олег Сенцов