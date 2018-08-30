Макрон хочет модернизировать отношения ЕС с Россией, но не ценой Украины

По его словам, настало время для реализма в отношениях с Москвой, однако никто не будет закрывать глаза на войну, которая ведется на Донбассе последние четыре года.

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Евросоюзу пора модернизировать отношения с Россией, которые установились после Холодной войны. Кроме того, по его мнению, нужно сохранить «стратегические отношения» с Турцией и другими соседями.

Об этом сообщает New York Times, добавляя, что нынешний президент Франции с первых дней на своем посту пытался улучшить отношения Европы с Владимиром Путиным. Однако, достичь реального прогресса в этом мешает война, которую Россия ведет против Украины.

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«В наших интересах, чтобы у ЕС были стратегические отношения с Турцией, так же как и с Россией, чтобы достичь стабильности, которая в долгосрочной перспективе принесет больше силы и согласованности», - сказал Макрон во время визита в Финляндию.

«Но речь не идет о том, чтобы просто забыть последние несколько лет, это было бы не правильно. Речь идет о реалистичных вещах, о более глубоком сотрудничестве», - добавил президент Франции, отметив, что Россия должна сначала продемонстрировать прогресс в ряде проблем, в частности, в восстановлении мира в Украине.

По мнению Макрона, «модернизированные» отношения ЕС с Россией могли бы включать рассмотрение вопросов кибербезопасности и обороны.

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В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинисто, который стоял рядом с Макроном в Хельсинки, добавил, что хотел бы увидеть сначала изменения в поведении России и ее движение в направлении выполнения Минских соглашений. А только тогда ей можно было бы предложить новые стратегические отношения.

«Россия хочет более тесных экономических связей с Европой. Но мы не можем это сделать, пока вопрос Украины остается открытым», - сказал президент Финляндии.