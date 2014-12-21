В Узбекистане проходят парламентские выборы.

В выборах принимают участие Либерально-демократическая партия, Народно-демократическая партия, Демократическая партия «Милли тікланіш» («Национальное возрождение») и Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), передает Радио «Свобода».

Читайте такжеВ Узбекистане запретили продажу и использование беспилотников

Более 20 миллионов граждан Узбекистана имеют возможность выбирать нижнюю палату парламента, которая состоит из 150 мест.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаламов заявил, что все условия созданы для «свободных и справедливых выборов, которые отвечают самым высоким международным демократическим стандартам».

Все четыре партии, которые претендуют на попадание в парламент, поддерживают политику президента Ислама Каримова. В течение последних лет Каримов передал часть полномочий парламента, речь идет, в частности, о праве выразить недоверие правительству и возможность для партии, которая получит большинство, назначить премьер-министра.