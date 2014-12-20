В Берлине люди в масках напали на торговый центр, 15 человек отравились газом (фоторепортаж)

В Берлине неизвестные в субботу совершили вооруженное нападение на известный торговый центр KaDeWe.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Tagesspiegel.

По предварительной информации, четверо неизвестных в масках проникли в здание KaDeWe через один из боковых входов, распылив при этом слезоточивый или перцовый газ, которым отравились 15 человек.

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Пострадавшим была оказана помощь на месте, госпитализация не понадобилась. Посетители и работники торгового центра эвакуированы.

Нападение длилось всего несколько минут. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле.

Что удалось украсть нападавшим, пока не сообщается. По данным прессы, целью злоумышленников мог быть ювелирный магазин Tiffany & Co.

Торговый центр KaDeWe открылся еще в 1907 году и считается самым фешенебельным универмагом Берлина.