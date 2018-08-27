Посол рассказал о "серьезных" законопроектах в Конгрессе США по "наращиванию" санкций против РФ

Дипломат убежден, что Россия должна кардинально изменить свою политику в отношении Украины, чтобы ситуация относительно введения ограничительных мер изменилась.

Посол Украины в США Валерий Чалый прогнозирует, что американские санкции против Российской Федерации будут только ужесточаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

«Санкции будут только наращиваться. Есть проекты в Конгрессе достаточно существенные, серьезные, то есть на ужесточение», - заявил Чалый.

«Вы видите есть санкции относительно попытки аннексии Крыма, есть санкции относительно Донбасса, но есть и санкции по применению Россией химического оружия», - подчеркнул посол.

«Россия воспринимается как противник, поэтому эта санкционные линия будет усиливаться», - заявил Чалый.

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Кроме того, он рассказал, что есть еще одно направление работы, которое касается отслеживания нарушения уже введенных санкций. В частности, в этой работе задействовано и посольство Украины в США. Проводится мониторинг попыток обойти введенные санкции. Украинские дипломаты тесно взаимодействуют с Государственным департаментом США и Министерством финансов США.

«Это постоянная работа, которая будет продолжаться», - заявил Чалый.

«Санкции будут только ужесточаться. Пока русские не изменят свое поведение, пусть не ждут. Эта петля на шее российского истеблишмента, она будет только затягиваться», - заявил посол.

Он пояснил, если не будет кардинального изменения в российской позиции в отношении Украины, санкции будут усиливаться.