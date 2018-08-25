На слушании комитета Сената США допросят руководителя Twitter

Его также могут допросить относительно вмешательства РФ в выборах президента США.

Основатель и руководитель социальной сети Twitter Джек Дорси примет участие в заседании Комитета Сената США по энергетике и торговле, где будет давать ответы на ряд вопросов.

Об этом говорится в сообщении комитета в Twitter.

"Twitter - это невероятно мощная платформа, которая может изменить национальную дискуссию, и для того, чтобы что-то стало распространенным надо только один твит. Когда решения о данных и содержании осуществляются с использованием непрозрачных процессов, американский народ имеет право выражать озабоченность", - сказал председатель комитета Грег Уолден.

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По словам Уолдена, члены комитета зададут Дорси ряд сложных вопросов о том, каким образом компания мониторит и как управляет контентом. От руководителя соцсети ожидают честности, принимая во внимание сложность процессов в Twitter и судебные иски против соцсети.

По информации Bloomberg, Дорси также допросят в Комитете по разведке. Там с ним будут говорить о вмешательстве России в выборы президента США.

Напомним, ранее основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг участвовал в слушаниях Конгресса. Его допрашивали относительно ряда проблем, однако одной из важнейших тем была безопасность персональных данных пользователей, которая оказалась под угрозой во время избирательной кампании в США 2016 года.