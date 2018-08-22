Занимались дезинформацией: Facebook удалил более 600 страниц, управляемых из России и Ирана

В обоих ситуациях для введения пользователей в заблуждение создавалась сеть учетных записей. С Facebook и Instagram удалили 652 страницы. Twitter также заявил о блокировке ряда аккаунтов.

Администрация соцсети Facebook обнаружила управляемые из Ирана и России кампании, направленные на дезинформацию пользователей.

Об этом заявил руководитель компании Марк Цукерберг во вторник, 21 августа, сообщает DW.

В частности сообщается о двух кампаниях, связи между которыми представители Facebook не обнаружили. Однако в обеих ситуациях "использовалась подобная тактика - создание сети учетных записей с целью ввести в заблуждение" пользователей сети.

Из-за "скоординированного неаутентичного поведения" с Facebook и сервиса для обмена фотографиями Instagram были удалены более 650 страниц, групп и аккаунтов. Эти страницы управлялись из Ирана и были нацелены на интернет-пользователей на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании, говорится в заявлении. Компания сообщила правительства США и Великобритании.

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В июле на подозрительные аккаунты указали эксперты фирмы FireEye, которая специализируется на кибербезопасности. FireEye намерен позже опубликовать полный отчет о выявленных нарушениях.

Часть изъятых Facebook страниц была связана с источниками, которые правительство США ранее идентифицировало как военную разведку России. Деятельность этих аккаунтов в последнее время сосредоточена на Сирии и Украине, утверждает администрация соцсети.

В то же время администрация сервиса микроблогов Twitter также сообщила о блокировании 284 учетных записей из-за "скоординированных манипуляций". Большинство изъятых аккаунтов управлялись из Ирана.