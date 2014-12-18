Канада запустила программу получения вида на жительство за инвестиции

Принять участие в иммиграционной программе смогут только опытные инвесторы, которые будут стимулировать экономический рост и способствовать созданию новых рабочих мест в стране, передает "Новое время".

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Условия программы предусматривают, что инвестору необходимо разместить 2 млн канадских долларов в венчурных фондах, инвестирующих в канадские инновационные стартапы. Инвестиции размещаются на 15 лет. Личный капитал участника программы должен быть не меньше $10 млн канадских долларов. Инвесторы обязаны доказать опыт в инвестиционной или предпринимательской деятельности, а также продемонстрировать знание языка и наличие высшего образования.

Прием заявок на участие в новой пилотной программе начнется в конце января 2015 года. Однако количество участников ограничено - только 50 инвесторов и их семьи смогут стать резидентами Канады.