Канада запустила программу получения вида на жительство за инвестиции
Власти Канады объявили о запуске пилотной программы Immigrant Investor Venture Capital, которая позволит иностранцам получить канадский вид на жительство за инвестиции в сумме 2 млн канадсих долларов.
Принять участие в иммиграционной программе смогут только опытные инвесторы, которые будут стимулировать экономический рост и способствовать созданию новых рабочих мест в стране, передает "Новое время".
Читайте такжеБольше всего видов на жительство в прошлом году ЕС выдал украинцам
Условия программы предусматривают, что инвестору необходимо разместить 2 млн канадских долларов в венчурных фондах, инвестирующих в канадские инновационные стартапы. Инвестиции размещаются на 15 лет. Личный капитал участника программы должен быть не меньше $10 млн канадских долларов. Инвесторы обязаны доказать опыт в инвестиционной или предпринимательской деятельности, а также продемонстрировать знание языка и наличие высшего образования.
Прием заявок на участие в новой пилотной программе начнется в конце января 2015 года. Однако количество участников ограничено - только 50 инвесторов и их семьи смогут стать резидентами Канады.