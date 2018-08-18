ФБР расследует кибератаку на избирательную кампанию кандидата в Конгресс США - СМИ

Неизвестно, какая страна стояла за атакой и что хакеры сделали с полученной при взломе информацией.

ФБР расследует кибератаку на избирательную кампанию кандидата от Демократической партии Дэвида Мина, который баллотируется в Конгресс США от Калифорнии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близкие к избирательной кампании.

Согласно их данным, хакеры взломали компьютер предвыборного штаба Дэвида Мина, после чего он проиграл на июньских предварительных выборах.

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Пресс-секретарь ФБР заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Бывший менеджер избирательной кампании Мина отказалась прокомментировать агентству полученные данные.

Как отмечает агентство, неизвестно, какая страна стояла за атакой и что хакеры сделали с полученной при взломе информацией.

Эксперты национальной безопасности США выразили озабоченность тем, что политические кампании оказались "не защищены накануне выборов в Конгресс", которіе пройдут в ноябре 2018 года.

По словам исследователя кибербезопасности и бывшего аналитика Агентства национальной безопасности Блейка Дарча, для создания эффективной программы безопасности требуются годы.

Ранее УНИАН сообщал, что у троих из десяти кандидатов в палату представителей США на промежуточных ноябрьских выборах имеются серьезные проблемы в уязвимости официальных веб-сайтов. В частности, это проблемы с цифровыми сертификатами, которые используются для проверки безопасного соединения с пользователями.