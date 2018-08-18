В Мексике из-под земли достали 50 тонн синтетических наркотиков (фотогалерея)

В ходе разведывательной операции морские пехотинцы также нашли нарколабораторию.

Морская пехота Мексики обнаружила около 50 тонн синтетических наркотиков в штате Синалоа.

Находку обнаружили 16 августа на двух складах в сельской местности, сообщает РБК со ссылкой на газету Excelsior.

Читайте такжеКолумбийская мафия объявила вознаграждение за голову овчарки, которая нашла 10 тонн кокаина (видео)

Наркотики под названием «кристалл» были закопаны в яме глубиной четыре метра в бочках и мешках.

В ходе разведывательной операции морские пехотинцы также нашли нарколабораторию.

По данным военных, семь тонн препарата были уже подготовлены к продаже на первом складе. В то же время там казалось более 400 бочек и 50 мешков с наркотиком. На втором складе нашли еще 100 бочек с запрещенными веществами.

Как отмечает газета, эта партия наркотиков стала одной из крупнейших в истории Мексики.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Эквадора обнаружили 637 кг наркотиков в салоне пассажирского автобуса, который разбился в окрестностях столицы страны Кито.