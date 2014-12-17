В Венгрии прошли многотысячные антиправительственные протесты (фоторепортаж)
Во вторник тысячи венгров протестовали под Министерством экономики и зданием парламента в Будапеште против повышения налогов и коррупции, демонстрируя рост недовольства правительством премьер-министра Виктора Орбана; дошло до столкновений с полицией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Протестующие также подвергли критике ослабление демократии, образовательную реформу и политику, которая, по их мнению, привела к бедности.
Кроме того, учитывая стремительное падение рубля, заигрывание Орбана с Кремлем уже не представляется выгодным, инвестиции и торговля оказались под вопросом.
Митингующие скандировали "Орбана прочь!", "Fidesz - мафия" и т.д.
"Я здесь, потому что подавление моих демократических прав и свобод задевает мое достоинство" - сказал один из участников акции, Андреа Рошер.
Читайте такжеНедовольные политикой прокремлевского правительства венгры устроили массовый протест (видео)"Существует внутреннее давление, дипломатическое давление плюс внутренние противоречия в Fidesz, и правительство явно не в состоянии справиться с этой кучей конфликтов эффективно", - отметил другой митингующий, директор центра политического капитала Петр Креко.
По его словам, следующие выборы должны состояться в 2018 году, поэтому митинги не представляют непосредственной угрозы для Орбана, но если произойдет их институализация, они могут стать угрозой.
Несмотря на то, что организаторы декларировали мирный протест, без столкновений с полицией не обошлось. В частности, группы митингующих пытались вступить в драку с полицией, как сообщает издание valasz.hu, по меньшей мере, одного человека задержали.
После завершения официальной части протестов, митингующие не желали расходиться и направились к парламенту. Полиция взяла здание в оцепление и применила в отношении протестующих слезоточивый газ.
По словам организаторов, следующая акция должна состояться 2 января сообщает издание Blikk.hu.