В Венгрии прошли многотысячные антиправительственные протесты (фоторепортаж)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протестующие также подвергли критике ослабление демократии, образовательную реформу и политику, которая, по их мнению, привела к бедности.

Кроме того, учитывая стремительное падение рубля, заигрывание Орбана с Кремлем уже не представляется выгодным, инвестиции и торговля оказались под вопросом.

Митингующие скандировали "Орбана прочь!", "Fidesz - мафия" и т.д.

"Я здесь, потому что подавление моих демократических прав и свобод задевает мое достоинство" - сказал один из участников акции, Андреа Рошер.

Читайте такжеНедовольные политикой прокремлевского правительства венгры устроили массовый протест (видео)"Существует внутреннее давление, дипломатическое давление плюс внутренние противоречия в Fidesz, и правительство явно не в состоянии справиться с этой кучей конфликтов эффективно", - отметил другой митингующий, директор центра политического капитала Петр Креко.

По его словам, следующие выборы должны состояться в 2018 году, поэтому митинги не представляют непосредственной угрозы для Орбана, но если произойдет их институализация, они могут стать угрозой.

Несмотря на то, что организаторы декларировали мирный протест, без столкновений с полицией не обошлось. В частности, группы митингующих пытались вступить в драку с полицией, как сообщает издание valasz.hu, по меньшей мере, одного человека задержали.

После завершения официальной части протестов, митингующие не желали расходиться и направились к парламенту. Полиция взяла здание в оцепление и применила в отношении протестующих слезоточивый газ.

По словам организаторов, следующая акция должна состояться 2 января сообщает издание Blikk.hu.