"Апокалиптические" кадры: фоторепортаж с места обрушения моста в Генуе

На данный момент появилась информация о том, что причиной обвала моста могла стать молния.

Сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя обвалился мост.

По информации британского телеканала Sky News, в результате обвала погибли десятки людей. Однако позже Министерство внутренних дел Италии сообщило об 11 погибших в результате обвала моста «Моранди» в городе Генуя.

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Еще пятеро были госпитализированы и находятся в критическом состоянии. Под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими.

На данный момент появилась информация о том, что причиной обвала моста могла стать молния.