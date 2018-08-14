"Апокалиптические" кадры: фоторепортаж с места обрушения моста в Генуе
16:07, 14 августа 2018Мир
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На данный момент появилась информация о том, что причиной обвала моста могла стать молния.
Сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя обвалился мост.
По информации британского телеканала Sky News, в результате обвала погибли десятки людей. Однако позже Министерство внутренних дел Италии сообщило об 11 погибших в результате обвала моста «Моранди» в городе Генуя.
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Еще пятеро были госпитализированы и находятся в критическом состоянии. Под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими.
На данный момент появилась информация о том, что причиной обвала моста могла стать молния.
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Новость в сюжете: Обрушение моста в Италии