Обвал моста в Италии: МВД сообщило об 11 погибших, еще пятеро в критическом состоянии

15:48, 14 августа 2018
Мир
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Под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими / фото twitter.com/farmaciaserrage

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным МВД Италии, 11 человек погибли, еще пятеро были госпитализированы и находятся в критическом состоянии. Под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя обвалился мост. По информации британского телеканала Sky News, в результате обвала погибли десятки людей.

По сообщению итальянского агентства ANSA, жертвами трагедии стали несколько человек, двух человек удалось вытащить из-под завалов живыми. Под завалами находятся раздавленные транспортные средства, в салонах которых есть погибшие.

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Теги: #Италия#мост